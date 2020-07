Il nuovo smartphone da gaming del brand asiatico debutterà ufficialmente il 22 luglio: manca pochissimo e il dispositivo è stato già protagonista di una valanga di leak e indiscrezioni varie. Abbiamo avuto immagini dal vivo e dettagli dal TENAA ed ora ci si mette anche Evan Blass, con i primi render “ufficiosi”. Ecco quindi “svelato” il look di ASUS ROG Phone 3.

ASUS ROG Phone 3: tutto quello che c'è da sapere

Ecco il design del nuovo smartphone da gaming

Evan Blass ha pubblicato un press render di ASUS ROG Phone 3, mostrando un design che era già stato avvistato dal vivo ma che ora inizia ad assumere i contorni dell'ufficialità. Ovviamente l'ultima parola spetta sempre alla casa asiatica, tuttavia quest'anticipazione fa gola non poco. Il look generale dello smartphone da gaming ricalca quanto visto con il predecessore (recensito qui), seppur presentando alcune differenze di rilievo.

Come non notare il cambiamento nel comparto fotografico, stavolta composto da tre sensori. Al centro della scocca trova nuovamente spazio il logo del brand in versione LED, mentre in basso è visibile la scritta Republic of Gamers. Frontalmente ci troviamo nuovamente di fronte ad una soluzione senza fori o notch, con cornici leggermente più spesse per ospitare doppi altoparlanti e la selfie camera. Lungo il bordo destro abbiamo il bilanciere del volume e il pulsante di accensione; al lato opposto è visibile un ingresso USB Type-C laterale, manna dal cielo per i videogiocatori.

Hardware

Secondo quanto emerso dal TENAA, ASUS ROG Phone 3 offre un display AMOLED da 6.59″ con risoluzione Full HD+, mentre varie indiscrezioni riferiscono di un refresh rate a 144 Hz. A muovere la bestia da gaming troveremo il nuovo Snapdragon 865+, presentato di recente, accompagnato da 8/12/16 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna. Siete curiosi di saperne di più? Allora in basso trovate la scheda tecnica dell'ente certificativo cinese.

display AMOLED da 6,59″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) in 19:9 con densità di 391 PPI;

(2340 x 1080 pixel) in 19:9 con densità di 391 PPI; dimensioni di 171 x 78 x 9,85 mm per 240 g;

colorazione Bright Black;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865+ ;

; GPU Qualcomm Adreno 650;

sensore ID sotto al display;

8/12/16 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 128/256/512 GB di storage UFS 3 non espandibile;

di storage UFS 3 non espandibile; tripla fotocamera da 64 + 13 + ? MP ;

; batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida 30W .

con ricarica rapida . connettività 5G SA+NSA, USB Type-C, no mini-jack;

sistema operativo Android 10 con ROG UI.

Inoltre vi segnaliamo anche i primi benchmark su Antutu, ovviamente con un punteggio da record.

ASUS ROG Phone 3 – Indiscrezioni su prezzo e disponibilità

Per il momento non sono presenti indiscrezioni sul prezzo di vendita di ASUS ROG Phone 3. Lo smartphone da gaming sarà ufficializzato a partire dal 22 luglio, tramite un evento in diretta streaming (alle ore 17, qui trovate tutti i dettagli). I primi 200 utenti che acquisteranno il dispositivo riceveranno in regalo le cuffie ROG Cetra, ma per ora il prezzo del device resta avvolto nel mistero. Se ci saranno novità – ossia… leak! – prima del debutto, provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

😍 Non prendere impegni per le ore 12 del 17 luglio, commenteremoin compagnia di. Sveleremo alcune BOMBE esclusive, vi daremo dei codici sconti per lo store ufficiale e tante altre chicche. Non puoi perderla! La DIRETTA avrà luogo QUI