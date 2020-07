ASUS ROG Phone 2 si aggiorna con le patch di luglio e alcuni bug fix

Mentre siamo in attesa del debutto del nuovissimo ROG Phone 3 – l'evento di presentazione è previsto il 22 luglio – ASUS non mette da parte l'attuale modello top ROG Phone 2 (di cui qui trovate la nostra recensione). In queste ore il dispositivo sta ricevendo un nuovo aggiornamento in Italia, il quale porta con sé le ultime patch di sicurezza e qualche miglioria.

ASUS ROG Phone 2, arriva un nuovo aggiornamento per il top di gamma da gaming

Il nuovo aggiornamento per ASUS ROG Phone 2 porta il software a bordo del flagship alla versione 17.0240.2004.9_M3.23.44.9_ 20200605 ed arriva con un peso di circa 158 MB. La principale novità è rappresentata dalle patch di sicurezza del mese di luglio 2020, ma non mancano altri piccoli accorgimenti. In primis viene migliorata la stabilità generale del sistema e risolto un problema con l'audio della funzione Registra Schermo (quando il dispositivo è collegato ad un auricolare).

Inoltre sono stati risolti anche altri due bug, uno relativo alla scomparsa dell'audio via Bluetooth con alcune app di musica e un problema che si verificava con i launcher di terze parti. L'aggiornamento è in fase di rilascio tramite OTA per tutti i modelli interessati. Avete già ricevuto la fatidica notifica?

