L'assistente vocale di Amazon, Alexa, è un sistema in costante miglioramento e ad oggi sono tanti gli utenti che si affidano ad esso tramite i dispositivi Echo. Alexa però, può essere utilizzato anche tramite l'applicazione ufficiale per Android ed iOS, ma fino ad oggi per poterlo utilizzare, bisognava attivarlo manualmente. Dal nuovo aggiornamento, fortunatamente non è più così, in quanto è diventata hands-free.

Amazon Alexa hands-free anche su Android ed iOS, ma va attivato attraverso altri assistenti vocali

La nuova funzionalità di Amazon Alexa è sicuramente molto utile per tutti quelli che lo hanno reso ormai l'assistente vocale principale, rinunciando a Google Assistant e Siri dei loro dispositivi Android ed iOS. Ironia della sorte però, dovrete fare affidamento ad uno dei due per poter usare Alexa in modalità hands-free. Infatti, per poterlo utilizzare, bisogna aprire sempre prima l'applicazione dedicata, sia manualmente che sotto richiesta verso Assistant e Siri. Una volta attivato però, potete tranquillamente affidarvi al sistema Amazon con solo l'ausilio della voce.

Alexa si attiverà ovviamente pronunciando la key word che porta il suo nome, e da lì potrete ottenere tutte le informazioni necessarie, come il meteo, l'orario, gestire la musica e controllare i dispositivi smart home – vera Core feature dell'assistente vocale Amazon – tutto senza usare un solo dito…tranne che per accedervi.

Ovviamente, per poter ottenere questa nuova, importante feature dovrete aggiornare l'app da Play Store ed App Store. La speranza però, è che in futuro Alexa possa essere utilizzata anche a smartphone bloccato o comunque senza necessità di apertura della sua applicazione.

