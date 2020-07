Amazfit ZenBuds: le cuffie TWS dedicate al sonno debuttano su Indiegogo

Ricordate le cuffie TWS Amazfit ZenBuds? Nel caso abbiate bisogno di rinfrescarvi la memoria, si tratta di auricolari true wireless presentati durante il CES 2020 dalla stessa Huaimi, una soluzione decisamente interessante grazie alla sua particolarità: quella di puntare a migliorare il sonno di chi le utilizza. E ora le cuffie sono disponibili sul mercato internazionale grazie alla campagna di crowdfunding partita su Indiegogo: andiamo a scoprirne tutti i dettagli.

Amazfit ZenBuds: al via la campagna su Indiegogo

Come funzionano i nuovi auricolare dedicati al sonno

Gli auricolari ZenBuds di Amazfit sono una soluzione smart in grado di eliminare il rumore, realizzata appositamente per aiutare l'utente a dormire. Lo scopo è quello di ridurre i rumori di esterni e, in aggiunta, riprodurre suoni rilassanti. In questo modo sarà come “bloccare il mondo esterno”, in modo da potersi addormentare senza sforzo (anche tramite la riproduzione di suoni rilassanti). Per gli utenti con problemi di questo tipo o per chi è curioso di sperimentare una soluzione tutta nuova per rilassarli al meglio durante la notte, le nuove cuffie di Amazfit potrebbero rappresentare un'ottima alternativa.

Inoltre la funzione di monitoraggio del sonno intelligente analizza la qualità del sonno ogni notte, aiutando sviluppare un corretto approccio allo stesso. Le Amazfit ZenBuds sono progettate per aiutare a ridurre lo stress e possono essere utilizzate (ovviamente) anche di giorno, in modo da mantenere la concentrazione (ad esempio, durante una sessione di studio). Il design in-ear si adatta perfettamente all'orecchio, bloccando il rumore esterno. Per quanto riguarda la sveglia, è presente un allarme incrementale, in modo da evitare “traumi mattutini”.

AmazFit ZenBuds – Prezzo e disponibilità

Come anticipato, gli auricolari dedicati al sonno sono disponibili in crowdfunding su Indiegogo, con spedizione a partire da settembre. Il prezzo delle cuffie TWS AmazFit ZenBuds è di circa 61€ al cambio, mentre dopo la fase di crowdfunding la cifra salirà a 149 dollari. Sono presenti varie opzioni e bundle – come al solito per la piattaforma – e se siete interessati, qui trovate la pagina dedicata.

