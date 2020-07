Amazfit lancia le nuove scarpe da corsa in collaborazione con Goodyear a meno di 20€

Le scarpe da corsa, negli ultimi anni, sono diventate un partner sempre più presente nelle attività sportive di tante persone. Brand come Xiaomi ed il suo partner Amazfit hanno lanciato scarpe, anche smart, di ottima qualità ad un prezzo molto accessibile. E proprio da Amazfit arrivano nuovi modelli in collaborazione con la marca di pneumatici Goodyear.

Amazfit: le nuove scarpe da corsa prodotte con Goodyear sono ultra-resistenti e traspiranti ad un prezzo davvero top

Quali sono le caratteristiche delle nuove scarpe da corsa di Amazfit prodotte con Goodyear? Anzitutto, esse sono molto leggere e soprattutto traspiranti. La suola restituisce un'ottima aderenza al terreno e la scarpa stessa è molto resistente in tutta la sua struttura. Tornando alla suola, essa è realizzata con il materiale di ultima generazione E-TPU PLUS, ideale per corse a medio e lungo tragitto, destinata a durare in situazioni anche più critiche del terreno. Guardando alla partnership con Goodyear, essa si è adoperata per realizzare la pianta della scarpa con un materiale simile a quello realizzato per gli pneumatici, con tecnologia TRACTION RB.

La nuova scarpa Amazfit è inoltre stata realizzata in base all'esperienza d'uso del campione olimpico di ping pong Ma Lin, che ha testato le scarpe in una situazione estrema come solo il tennistavolo può fare, dato che le suole tendono ad usurarsi prima, con ottimi risultati.

Ma quanto costano? Le scarpe da corsa Amazfit con Goodyear sono disponibili in Cina su Tmall ad un prezzo molto convincente di 139 yuan (17€) , che con alcuni sconti arrivano anche a 99 yuan (12€). La speranza è che scarpe così ben realizzate possano arrivare anche in Occidente tramite i canali importatori.

