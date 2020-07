Amazfit Bip S Lite ufficiale: nuovo wearable ancora più low-cost

Nel mentre attendiamo di capire se Amazfit Band 6 si farà o meno, Amazfit Bip S Lite è stato presentato ufficialmente. E come previsto dai rumors precedenti, il nuovo smartwatch si pone come uno degli wearable Huami meno costosi di sempre. Si tratta di una versione ulteriormente alleggerita dell'apprezzabile Amazfit Bip S, di cui vi ricordiamo di leggere la nostra recensione.

Amazfit Bip S Lite ufficiale: tutto quello che devi sapere

Esteticamente è difficile distinguerlo dalla variante base, dato che Amazfit Bip S Lite è apparentemente identico e non cambia in forme e materiali. Questo significa un design squadrato che integra un display a colori da 1.28″, contornato da cornici piuttosto evidenti e che ci ricordano che siamo di fronte ad un prodotto low-cost. Sul lato destro rimane il tasto con cui poter attivare lo smartwatch ed attivarne la retro-illuminazione, il tutto racchiuso in una scocca molto leggera da 30 g.

Lato hardware la vera mancanza rispetto al modello base è la mancanza del GPS, limitando così il monitoraggio dell'attività sportiva. All'interno della suite software, quindi, sono presenti 8 modalità sportive anziché le 10 che troviamo su Bip S.

Prezzo e data

Amazfit Bip S Lite viene lanciato in India al prezzo di 3.799 rupie, pari a circa 44€. Sarà disponibile sui vari rivenditori locali dal 29 luglio, mentre non sappiamo ancora se sarà portato anche in Europa.

