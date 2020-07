Amazfit Bip S Lite: nuovo smartwatch ancora più low-cost

Huami si sta apprestando ad arricchire il proprio ecosistema di prodotti indossabili, a partire da Amazfit Bip S Lite. La sua esistenza è stata svelata direttamente sulla piattaforma di e-commerce Flipkart. Sullo store indiano è stata creata una pagina apposita, dove caricare i primi teaser nonché la data ufficiale per la sua presentazione.

Amazfit Bip S Lite in arrivo: sarà una nuova variante di fascia economica

Amazfit Bip S Lite sarà quindi presentato al grande pubblico il prossimo 29 luglio. Ma di che smartwatch si tratterà? Il video pubblicato da Huami ci mostra un design canonico per l'azienda. Si tratterà sostanzialmente di una variante ancora più economica dell'Amazfit Bip S.

Con lo slogan “Lite on your pocket“, l'obiettivo di Bip S Lite sarà quello di costare ancora meno. Se si considera che il modello di riferimento ha un prezzo di listino di 69€, possiamo ipotizzare un costo attorno ai 40/50€ per la variante Lite. Secondo quanto trapelato finora, Amazfit Bip S Lite dovrebbe avere un look squadrato simile a Bip S in 3 colorazioni (Charcoal Black, Sakura Pink e Oxford Blue). Inoltre, il connubio fra software e hardware dovrebbe offrire all'utente 8 modalità sportive.

