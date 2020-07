Amazfit Band 6 in lavorazione: niente quinto capitolo?

La Xiaomi Mi Band 5 ha da pochissimo debuttato in Italia, ma la Amazfit Band 6 sembra celarsi dietro l'angolo. Sì, avete letto bene: 6. Sono passati soltanto pochi giorni da quando vi citavamo per la prima volta l'esistenza della Amazfit Band 5, ma un nuovo rumor scombina ulteriormente le cose in casa Huami. Sembrerebbe proprio che il produttore di indossabili stia alacremente lavorando alle novità future. Dopo essersi reso noto come punto critico della filiera produttiva degli wearable Xiaomi, questa nuova smartband si porrebbe come diretta rivale dei competitors in ballo.

LEGGI ANCHE:

Huami Amazfit: un nuova funzione trasformerà i dispositivi in chiavi per auto

Amazfit Band 6 potrebbe prendere il posto della quinta edizione della smartband?

Per il momento le informazioni che abbiamo in possesso sulla Amazfit Band 6 sono a dir poco sommarie. L'unico dato concreto che conosciamo è il nome in codice del modello, ovvero A2005. Il dispositivo è comparso nel database dell'ente certificativo FCCID, pertanto è legittima la sua esistenza. Non è dato sapere quale sarà il suo nome, ma considerato che il modello della presunta Amazfit Band 5 è A1931, è un'ipotesi non così implausibile che sia la sesta.

L'ipotesi è che la Band 5 sia una sorta di rebrand della Xiaomi Mi Band 5, mentre la Band 6 sia una smartband più evoluta, completa di un po' tutto quello che una smartband può offrire. Pensiamo alle mancanze della Mi Band 5 in Europa, fra NFC, Spo2 e comandi vocali. Fra l'altro, sempre per parlare di Amazfit, di recente è comparso in rete un teaser ufficiale che anticipa il lancio del nuovo Amazfit Bip S Lite.

😍 Non prendere impegni per le ore 12 del 17 luglio, commenteremoin compagnia di. Sveleremo alcune BOMBE esclusive, vi daremo dei codici sconti per lo store ufficiale e tante altre chicche. Non puoi perderla! La DIRETTA avrà luogo QUI