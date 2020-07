Amazfit Band 6 è la Xiaomi Mi Band 5 Pro che tutti volevamo | Leak

Sapevamo che era in lavorazione, ma non ci aspettavamo di veder comparire Amazfit Band 6 così all'improvviso. Manca ancora un comunicato ufficiale, ma le immagini pubblicate in rete non sembrerebbero lasciar spazio ai dubbi. La nuova smartband di Huami si presenta con un look familiare, ma le vere novità stanno al suo interno. Niente da fare, quindi, per la Amazfit Band 5, ma ciò che importa è che il nuovo indossabile si prepara a far diretta concorrenza alla Xiaomi Mi Band 5 Pro.

Amazfit Band 6 fa la sua comparsa a sorpresa: ecco tutte le novità

L'annuncio della Amazfit Band 6 potrebbe far gola a tutti coloro che sono rimasti scottati dal lancio di una Xiaomi Mi Band 5 fin troppo conservativa. Esteticamente si fa veramente fatica a distinguerle, anche perché, diciamocelo: le smartband non offrono molto spazio di manovra ad uno stravolgimento del design. Quello che conta con questo tipo di wearable è ciò che permettono di fare e il nuovo modello targato Huami sembra voler fare tanto.

Contrariamente a quanto accaduto con la versione europea della smartband Xiaomi, qua troviamo features quali pulsossimetro e comandi vocali con Alexa. A confermare queste modalità ci pensa anche l'app Amazfit, che nella versione 4.7.1 nasconde delle stringhe di codice che fanno riferimento proprio al monitoraggio dell'ossigenazione del sangue e all'assistente di Amazon.

Nel poster promozionale c'è la menzione anche a Huami PAI, acronimo che sta per Personal Activity Intelligence. Questa sigla indica la possibilità per l'utente di aver un prospetto più completo sul suo stato di salute ed allenamento. Secondo gli studi condotti, avere un valore PAI superiore a 100 significa una probabilità minore di incappare in malattie cardiache. Ciò è possibile combinando i dati acquisiti da contapassi, cardiofrequenzimetro e misuratore SpO2. Inoltre, vediamo menzionato anche SomnusCare, il motore AI con nuovi algoritmi più elaborati che permettono un monitoraggio del sonno più accurato.

