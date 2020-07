A quanto pare questo sarà un anno d'oro per gli appassionati di smartband, dispositivi votati al fitness e apprezzatissimi dagli utenti (specialmente quando si tratta di soluzioni della compagnia di Lei Jun). Dopo la Xiaomi Mi Band 5 sembra che sia in dirittura d'arrivo un ennesimo wearable, ma stavolta la sfida arriva da Huami, con Amazfit Band 5.

Amazift Band 5: spuntano nome in codice e la presunta confezione di vendita

Il numero 5, evidentemente, porta fortuna e dopo aver dato il benvenuto all'ultimo capitolo targato Xiaomi, la presunta Amazfit Band 5 si fa sempre più vicina. L'indossabile è apparso varie volte con il nome in codice Atene (immagine in alto) e ora arriva anche un particolare proveniente direttamente dalla confezione di vendita. Non ci viene mostrato molto – come si evince dall'immagine in basso – tranne i vari marchi.

Per quanto riguarda la parte frontale del box (in copertina), la trovate in copertina, anche se risulta poco convincente.

Primi dettagli sulle specifiche

Secondo quest'ultima, la nuova Amazfit Band 5 avrà dalla sua un pannello AMOLED a colori, il GPS integrato, l'impermeabilità fino a 5 ATM, il monitoraggio continuo dell'attività cardiaca e varie modalità sportive. Da un altro leak arriva la sigla del modello – A1931 – e la presenza di una batteria da 125 mAh. Presente all'appello il Bluetooth 5.0 LE.

Amazfit Band 5 – Pronostici ed indiscrezioni su prezzo e disponibilità

Al momento non sono presenti eventuali leak sul prezzo di Amazfit Band 5. Mancano anche immagini render o scatti rubati, quindi forse potrebbe anche essere prematuro parlare di questo argomento. Tuttavia una considerazione va fatta: se Huami punta sfidare la Mi Band 5 è lecito immaginare un prezzo simile a quello della rivale, intorno ai 189 yuan (circa 23€) o ai 229 yuan (28€) per un eventuale modello con NFC. Inoltre, visti i recenti passi avanti della casa cinese lato hardware, potremmo aspettarci anche una cifra leggermente più alta ma qualche novità in più.

Restiamo in attesa di ulteriori novità su questo misterioso accessorio, specialmente per quanto riguarda la possibile data di uscita. Nel frattempo vi ricordiamo che Huami non è di certo nuova quando si parla di smartband e che nel corso degli anni ha lanciato soluzioni come il modello Band, la Health Band, fino ad arrivare alle versioni Arc e Cor.

