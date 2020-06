Xiaomiui MIUI Downloader è l’app per scaricare tutte le MIUI disponibili

A volte trovare la MIUI più adatta per il proprio Xiaomi o Redmi può rivelarsi come essere in una giungla. Ci sono ROM Stabili e Beta, le quali si suddividono a loro volta in Global, EEA e China. Senza contare Alpha, Weekly e pure le ROM regionali come Russia, India e così via. E ci sono anche le Xiaomi.eu, grazie alle quali poter “occidentalizzare” le ROM cinesi per noi europei. Ad aiutare in tutto questo caos c'è una nuova app, Xiaomiui MIUI Downloader, creata dall'omonimo gruppo social.

Disponibile gratuitamente sul Google Play Store, Xiaomiui MIUI Download è una raccolta aggiornata manualmente con tutte le principali ROM a disposizione. Basta inserire il modello di Xiaomi, Redmi e POCO interessato (viene rivelato in automatico all'avvio) e si ha accesso alle categorie di ROM disponibili: Stable (Global, EEA, China e così via) e Daily (beta giornaliere), ma anche le ROM di terze parti Xiaomi.eu e MiRoom.

Una volta scelta la tipologia di ROM preferita si ha non soltanto il link per il download, ma anche tutte le informazioni utili. Per esempio il changelog e la versione di MIUI ed Android su cui si basa, ma anche l'ultima data di aggiornamento ed il peso in GB. Il link al download è disponibile sia in modalità recovery che fastboot, in modo da poterla installare con entrambe le procedure.

