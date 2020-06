Lo spazzolino elettrico più economico è su Xiaomi YouPin e costa solo 3.6€

Per gli appassionati della compagnia di Lei Jun la piattaforma di crowdfunding del brand è di certo il Santo Graal della tecnologia cinese. Purtroppo questa preclude l'acquisto a noi occidentali, lasciandoci tal volta con l'amaro in bocca vista la mole di novità presentate e – soprattutto – di occasioni a cifre assurde. L'ultima arriva proprio oggi, con un pack di tre spazzolini elettrici lanciato su Xiaomi YouPin ad un prezzo super!

Xiaomi YouPin ha lanciato un pack di spazzolini elettrici… ad un prezzo assurdo

Lo spazzolino elettrico inncap – azienda partner che opera su Xiaomi YouPin – è una soluzione economica e conveniente, proposta in un pack per tutta la famiglia. Infatti la confezione in crowdfunding offre 3 spazzolini elettrici (in tre colorazioni differenti) a soli 89.9 yuan, circa 11€ al cambio attuale (e quindi 3.6€ ognuno). Una cifra esageratamente bassa per tre prodotti, anche per YouPin!

Inoltre le caratteristiche dello spazzolino inncap non sono niente male: si tratta di una soluzione basic, in grado di offrire sessioni di 2 minuti, impostando un segnale ogni 30 secondi per ricordarsi di cambiare zona da spazzolare. Grande spazio all'autonomia, fino a 30 giorni con una singola ricarica (secondo quanto riportato dalla stessa azienda).

Non mancano poi setole DuPont, in modo da offrire la massima comodità per denti e gengive. Presente anche l'impermeabilità IPX7, fondamentale per questo tipo di prodotto. Allora, che ve ne pare dell'ennesimo colpaccio di Xiaomi YouPin? Provereste questi spazzolini elettrici oppure il fatto che siano troppo economici… vi spaventa?

