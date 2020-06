Xiaomi Youpin presenta il nuovo robot lavavetri Hutt W66

Il novero dei prodotti utili ad ogni evenienza che possiamo trovare su Xiaomi YouPin è ormai vastissimo (come può essere questo divano reclinabile) ed uno di questi è senza dubbio il robot lavavetri automatico Hutt W66, che arriva in crowdfunding ad un prezzo e delle caratteristiche interessanti.

Xiaomi YouPin: Hutt W66 è il robot lavavetri automatico mosso da AI

Il prodotto si presenta compatto e poco ingombrante, ma è ciò che è presente all'interno che lo rende un prodotto interessante. Infatti, grazie all'algoritmo HUTTHINK, il robot lavavetri automatico Hutt W66 riesce a riconoscere le condizioni del vetro della finestra, in modo da rendersi più o meno aggressivo in quanto a pulizia. In esso inoltre è contenuta un serbatoio per l'acqua da 1.5L, che permetterà quindi al robot di spruzzare getti d'acqua pressurizzati (la pressione raggiunge fino ai 2600 PA).

La cosa interessante in più, è il fatto che sia automatico dato che lo stesso robot pulisci finestre riesce a definire i movimenti da fare in base a come è strutturato il vetro. E se dovessero scaricarsi le batterie, potete sempre continuare a mano, tramite l'utilizzo del supporto UPS che evita perdita di potenza.

Il robottino Hutt W66 è al momento in crowdfunding su Xiaomi Youpin ad un interessante prezzo di 1299 yuan (circa 163€); dopo la fine della campagna il prezzo di vendita salirà a 1999 yuan, circa 250€ al cambio.

