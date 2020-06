Da pochi giorni la piattaforma di crowdfunding della compagnia cinese ha aggiunto un nuovo prodotto che sta facendo parlare di sé per la mole di consensi. No, niente di super tecnologico, ma qualcosa di piccolo, portatile e – soprattutto – utile per i tempi che verranno: il mini ventilatore fanless (ossia senza pale) di Xiaomi YouPin ha conquistato gli appassionati in una manciata di giorni e i numeri continuano a crescere!

Xiaomi YouPin ha lanciato un mini ventilatore fanless ed è un successo stratosferico

La campagna di crowdfunding lanciata su Xiaomi YouPin e dedicata al mini ventilatore fanless è stata un successo, con oltre 72.000 partecipanti e il 519% di fondi in più rispetto all'obiettivo del brand. Allo stato attuale sono stati raccolti oltre 4 milioni di yuan, più di 500.000€ al cambio: insomma, il ventilatore senza pale di Xiaomi YouPin ha fatto gola a tantissimi appassionati e curiosi e il fatto che la calura si avvicina ha di certo contribuito a questo boost.

Il crowdfunding è stato talmente un successo che il produttore ha dovuto accelerare la produzione e non tutti i prodotti saranno spediti entro la data prevista (il 3 luglio). Per quanto riguarda il dispositivo in sé, si tratta di una soluzione targata Weiyuan, uno dei brand partner di Xiaomi YouPin.

Il mini ventilatore fanless presenta linee semplici ed essenziali, arriva con un design minimal e nella sola colorazione bianca e sembra in tutto e per tutto voler ricalcare lo stile della compagna Xiaomi. Il corpo è lungo 195.5 mm, con uno spessore di 57.5 mm (69 mm nella parte tondeggiante) ed è realizzato in ABS; il peso di 137 grammi consente di portarlo in giro senza troppi affanni. All'interno è presente una batteria da 2.000 mAh, ricaricabile tramite una porta USB Type-C. Non mancano tre velocità regolabili.

Il tutto funziona con pochissimo rumore (55 dB) mentre in termini di autonomia si parla di circa 10 ore. Il prezzo del mini ventilatore fanless di Xiaomi YouPin è di appena 39 yuan (4.8€ al cambio) in crowdfunding; quando finirà questa fase la cifra salirà a 69 yuan (circa 8.6€), comunque più che accettabile.

