La lettiera automatica per gatti CATLINK arriva su Xiaomi YouPin

Il mondo, per come lo conosciamo oggi, è pensato per una buona percentuale in modo elettronico. Quindi, se l'essere umano ha sviluppato un modo di vivere connesso a vari dispositivi IoT, non è escluso che anche gli animali possano giovare della tecnologia. E come spesso accade per i prodotti smart cinesi, la lettiera automatica per gatti CATLINK approda in crowdfunding su Xiaomi YouPin.

Xiaomi YouPin: i bisogni dei vostri felini non saranno un problema con la lettiera automatica CATLINK

La lettiera per gatti CATLINK si presenta a forma piramidale, con un design elaborato ma che può adattarsi ad ogni appartamento. Ha infatti una lunghezza di 60 cm ed una larghezza di 58 cm. Per quanto riguarda l'altezza, siamo sui 71 cm. Il prodotto si presenta diviso in compartimenti che comprendono: la base, il compartimento a sfera dove va ad alloggiarsi il gatto, una copertura superiore ed un altro compartimento adibito al contenimento dei rifiuti organici da 13 litri. Il peso dell'oggetto è intorno ai 9 kg.

Le qualità migliori sono però nelle funzioni, in quanto la lettiera automatica CATLINK si occupa da sola dei rifiuti rilasciati dal vostro gatto smaltendoli in 3 minuti. Questo tempo è necessario a non creare aloni o macchie appiccicose. Il fondo della lettiera è inoltre equipaggiato da due set di sensori di gravità ad alta sensibilità, che sono in grado di riconoscere un peso minimo di 1.5 kg. Così facendo, quando il gatto entra, si attiva automaticamente il processo. Inoltre, la parte sabbiosa è dotata di una finestra con tecnologia ad induzione, così da riconoscere se il felino è ancora nel col compartimento al fine di stoppare e poi di riprendere il processo automaticamente.

La lettiera per gatti automatica CATLINK è attualmente in crowdfunding su Xiaomi YouPin, ad un prezzo di 999 yuan (circa 125€).

