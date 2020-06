Xiaomi Super Charge Turbo da 100W: l’alimentatore compare in video

La Super Charge Turbo di Xiaomi si prepara a far scintille (speriamo soltanto in modo figurato!) con i suoi 100W. Se ne parla da più di un anno, con la stessa Xiaomi che si è sin da subito esposta ufficialmente in merito. Da quando è stato lanciato Mi 9 Pro 5G, l'azienda si è voluta proiettare come leader dell'evoluzione della ricarica rapida. Prima erano soltanto OPPO e Huawei ad aver dimostrato i propri traguardi, mentre adesso anche Xiaomi siede nel podio. Se volessimo stilare una classifica attuale, OPPO detiene il primato con la Super VOOC 2 da 65W, seguita dalla 50W di Xiaomi ed infine dalla SuperCharge di Huawei da 40W.

La ricarica da 100W Xiaomi Super Charge Turbo è in dirittura d'arrivo

Ad essere sinceri, al secondo posto si posiziona Red Magic 5G, in grado di ricaricarsi a 55W. Tuttavia, la minore diffusione del brand risulta meno rilevante se si parla di guidare l'evoluzione del settore. Fra l'altro, la stessa Nubia ha dato dimostrazione della propria ricarica rapida a 100W, anche se ad oggi non si sa quando arriverà.

Al contrario, la Xiaomi Super Charge Turbo sembra più pronta all'azione. E contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il suo debutto dovrebbe avvenire per la prima volta su uno smartphone Redmi anziché Xiaomi. Quattro mesi fa l'azienda annuncia l'inizio della produzione di massa e adesso possiamo dare uno sguardo all'alimentatore che permetterà un wattaggio del genere.

Siglato come MDY-12-ED, quello che vediamo in questa clip è l'alimentatore con supporto alla Super Charge Turbo. Sul lato verticale sono evidenziati gli step di ricarica: 5V 3A, 9V 3A, 11V 5A ed infine 20V 5A. Viste anche le fattezze, è molto probabile che questo alimentatore non sarà esclusivo soltanto degli smartphone, ma anche e soprattutto dei notebook. Ed è qua che Redmi potrebbe strappare l'anteprima a Xiaomi, integrando la Super Charge Turbo sulla propria linea RedmiBook.

I primi test della Super Charge Turbo hanno lasciato un po' tutti a bocca aperta. Chi avrebbe mai detto che un giorno saremmo riusciti a caricare una batteria da 4.000 mAh del 100% in soli 17 minuti? Come nel caso della Super VOOC di OPPO, anche la ricarica Xiaomi sfrutta una tecnologia a doppia cella della batteria. Ciò è necessario per far sì che l'unità di alimentazione non soffra di una sollecitazione del genere, eccessiva per una singola batteria.

