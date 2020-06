Xiaomi Suitcase 2: la valigia rinforzata torna in una nuova veste

Nonostante i viaggi ultimamente siano ridotti all'osso, l'acquisto di una valigia resta comunque un'opzione quotidiana e Xiaomi ovviamente non manca all'appuntamento. Infatti, ha rinnovato la sua gamma Suitcase con la sua versione 2, lanciata per la prima volta 4 anni fa (ve ne parlammo proprio in quel periodo) e passata attraverso alcune versioni particolari.

Xiaomi Suitcase 2: la nuova valigia in magnesio è votata alla sicurezza

Osservando il poster ufficiale della Xiaomi Suitcase 2, possiamo notare più elementi interessanti: la valigia si conferma in una nuova lega in alluminio e magnesio serie 5 realizzata attraverso un meticoloso che la compone di ben 110 parti e 150 processi di lavorazione.

Esteticamente il prodotto è molto simile a quello della prima edizione, con il corpo da 20 pollici totalmente in metallo e la struttura a strisce orizzontali, elegantemente smussata negli angoli arrotondati. Nonostante sia molto resistente ed anti-urto, la sopracitata lega di cui è composta Suitcase 2 è in realtà molto leggera e facile da trasportare con la maniglia regolabile. Non mancano ruote rinforzate e le chiusure di sicurezza di tipo TPA.

La valigia Xiaomi Suitcase 2 sarà disponibile dal 15 giugno, ma al momento non si conosce il prezzo di listino del prodotto. Ipotizzabile però, che non costi molto di più dell'edizione precedente, che si assestava intorno ai 999 yuan, circa 124€.

