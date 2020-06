Come gli appassionati del brand cinese ben sanno, la compagnia di Lei Jun è nota per la mole di brevetti che trapelano in rete, spesso caratterizzati da design decisamente particolari (come nel caso del device in stile Nokia N90). Il nuovo documento di Xiaomi spuntato in rete ci mostra uno smartphone dal look stranissimo, con un doppio modulo superiore che pare proprio una fotocamera a 360 gradi integrata nella scocca.

Xiaomi brevetta uno smartphone con una pop-up camera misteriosa: si tratta di una fotocamera a 360 gradi?

La richiesta di brevetto è datata agosto 2019 mentre l'approvazione dell'ente cinese CNIPA è arrivata solo il 5 giugno di quest'anno. Le forme generali di questo smartphone inedito di Xiaomi non possono non far venire in mente le generazioni più vecchi di iPhone anche se le analogie sono limitate ai bordi e alle cornici. Il dispositivo brevettato presenta infatti un ampio pannello tutto schermo, privo di notch o fori per la selfie camera.

Il retro presenta un modulo verticale per la fotocamera principale e sono presenti i vari pulsanti lungo i bordi (accensione, bilanciere del volume e uno dalla funzione sconosciuta). Si entra nel vivo del mistero con la parte superiore del dispositivo: qui sono presenti due moduli circolari delle dimensioni di un ingresso mini-jack per le cuffie. Questi sono dotati di un meccanismo retrattile ma non è chiara la loro funzione.

Presumibilmente si tratta di un sistema di fotocamere a 360 gradi, una soluzione super innovativa per scatti (e video) a tutto tondo. Tuttavia potrebbe anche trattarsi di altro; in questo caso lo smartphone potrebbe essere dotato di una selfie camera sotto il display. Secondo voi cosa sono i due moduli presenti sul bordo superiore?

