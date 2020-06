Gli sconti Xiaomi di “metà anno” continuano fino al 28 giugno

Xiaomi fa di uno dei suoi fattori principali il rapporto qualità/prezzo, con tanti modelli di sicura resa senza spendere un capitale (come può essere il Mi Note 10 Lite) oppure tanta potenza come POCO F2 Pro (qui la recensione). Il tutto poi diventa ancora più interessante grazie agli sconti di “metà anno” che Xiaomi ha lanciato fino al 28 giugno.

Offerte Xiaomi: POCO F2 PRO scende sotto i 500€ sullo store ufficiale

Offerte smartphone

Tra gli sconti Xiaomi più interessanti, possiamo trovare il Redmi Note 9 (3/64 GB) al prezzo di 179.90€. Se voleste delle prestazioni più importanti ma volete restare a Redmi, c'è in offerta il Note 9S al prezzo di 249.90€ con abbinato il Redmi Power Bank. Tornando invece ai prodotti a marchio Xiaomi, in offerta troviamo l'ottimo Mi Note 10 Lite in abbinata con le Mi True Wireless Earbuds Basic a 399.90€. Per tutti quelli che acquisteranno poi i flagship Mi 10 e Mi 10 Pro, riceveranno in omaggio Mi Band 4 e Mi True Wireless Earphones Lite. Infine, se volete acquistare un concentrato di potenza a prezzo contenuto, il POCO F2 Pro (6/128 GB) è in sconto a 499.90€.

Offerte Xiaomi Ecosystem

Non solo gli smartphone di Xiaomi sono in sconto, ma anche i prodotti per la casa e per la multimedialità sono in offerta a prezzi davvero intriganti. Infatti, troviamo il bollitore Mi Smart Kettle a 39.99€, oppure il Mi Air Purifier 2H a 129.99€. Se invece volete provare l'esperienza delle luci di casa smart, c'è il Mi LED Ceiling Light a 79.99€. Infine, se cercate cuffie cablate con cavo Type-C, le Mi Noise Cancelling Earphones a 49.99€, scontati del 29% rispetto al prezzo di listino.

Codici sconto per Xiaomi e POCO

Se non dovessero bastarvi i prezzi già scontati degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO, la compagnia comunica che restano attivi i codici xiaomi618 e poco618, con il primo che dà diritto a 10€ di sconto ulteriori per una selezione di prodotti Redmi e per il Mi Note 10 6/128 GB. Mentre il secondo è ancora più interessante, scontando di altri 20€ i POCO F2 Pro sia da 8/256 GB e sia quello da 6/128 GB (che vi costerebbe quindi 479.90€).

Ricordiamo che gli sconti saranno attivi fino a domenica, 28 giugno 2020 e gli acquisti effettuati regalano doppi punti Mi Points. Qui trovate la pagina dedicata all'iniziativa, con tutti i dettagli del caso.

