Xiaomi vi ripara lo smartphone a prezzo scontato, anche se fuori garanzia!

Tramite la pagina Facebook ufficiale, Xiaomi Italia ha annunciato grandi novità per il servizio di riparazione degli smartphone del brand, con una promozione valida fino al 31 luglio. Per tutto il periodo promozionale, i dispositivi Xiaomi e Redmi potranno essere riparati a prezzo scontato – per la sostituzione di schermo e scheda madre – anche se fuori garanzia. Continuate a leggere per tutti i dettagli e per l'elenco degli smartphone compresi nell'iniziativa.

Xiaomi lancia il servizio di riparazione smartphone in sconto, durante il periodo estivo

Come anticipato in apertura, l'iniziativa estiva dedicata al servizio di riparazione smartphone di Xiaomi durerà fino al 31 luglio. Se avete un dispositivo del brand (anche Redmi) non più coperto da garanzia legale e avete bisogno di un nuovo schermo o di una nuova scheda madre, allora non potete non approfittare dell'iniziativa. Il prezzo scontato comprende anche il costo della manodopera, quello di spedizione e di sostituzione.

Smartphone Xiaomi e Redmi compatibili con la promo riparazione in sconto

Per quanto riguarda i modelli della compagnia cinese compatibili con la promozione, l'elenco comprende sia smartphone targati Xiaomi che Redmi. Tuttavia si tratta solo di alcuni dispositivi, quindi consultate l'elenco in basso per scoprire se il vostro modello è compreso

Mi Note 10

Mi Note10 Pro

Mi 9T

Mi 9T Pro

Mi 9

Mi 9 SE

Mi A3

Redmi Note 8T

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 7

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi 8

Redmi 8A

Come sottolineato poco sopra, la promozione è valida anche se il vostro smartphone non è coperto da garanzia.

Quando lo smartphone è fuori garanzia

Per amor di precisione vi riportiamo tutti i dettagli in merito alla garanzia legale. Questa funge da tutela del consumatore in caso di prodotti difettosi e ha una durata di due anni dalla consegna. Il vostro smartphone Xiaomi/Redmi, quindi, non è coperto da garanzia nel caso in cui siano trascorsi 24 mesi dall'acquisto; inoltre ci sono casi in cui la garanzia legale non è ancora scaduta eppure risulta non applicabile. Ciò avviene quando il prodotto presenta danni dovuti ad uso improprio, urti, cadute, liquidi e così via.

Prezzi di riparazione e sostituzione della scheda madre per Xiaomi e Redmi

Nelle immagini in alto trovate la tabella relativa ai prezzi di riparazione e sostituzione della scheda madre. La cifra comprende anche la manodopera e le spese di spedizione: si parte da un minimo di 99€ per Redmi 7 e 8, fino ad arrivare a 279€ per Mi 9 e Mi 9T Pro.

Prezzi di riparazione e sostituzione dello schermo per Xiaomi e Redmi

Anche nel caso dei prezzi relativi alla sostituzione dello schermo sono compresi manodopera e spedizione. In altro è presente la tabella dedicata, con tutte le indicazioni del caso. Per quanto riguarda il pannello, si parte da 59€ fino ad un massimo di 139€.

Come contattare il servizio clienti di Xiaomi

Avete uno smartphone Xiaomi o Redmi senza garanzia e volete usufruire della promo estiva dedicata al servizio di riparazione? Allora vi basterà contattare l'assistenza del brand per tutti i dettagli: tramite web chat sul sito ufficiale, chiamando il Servizio Clienti Xiaomi al numero 800 690 921, (da lunedì a venerdì, dalle 9:00 alle 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 18:00) oppure scrivendo all'indirizzo email service.it@xiaomi.com. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata.

