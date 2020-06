Xiaomi lancia il nuovo proiettore economico Wanbo T2 Free

Quello dei proiettori è un settore interessante nel mondo della tecnologia, per quanto in calo viste TV con diagonali sempre più ampie. A causa di prezzi quasi mai economici (tipo questi proprio a marchio Xiaomi Mijia), in molti preferiscono comprare una smart TV, piuttosto che un proiettore. Su Xiaomi YouPin pare esser arrivata la soluzione per chi non vuole spendere un capitale: il proiettore portatile Wanbo T2 Free.

Il proiettore portatile Wanbo T2 Free su Xiaomi YouPin è economico e dalla grande autonomia

Il proiettore Wanbo T2 Free si presenta molto compatto, ma sicuramente completo. Infatti, le misure sono di appena 110 x 150 x 140 mm per appena 900 g, ma ha una sorgente luminosa da 150 ANSI, supporta la risoluzione 1080P e può riprodurre fino ad una diagonale da 120″ (minimo 40″). Il rapporto di visione è da 1.35:1.

La caratteristica che lo rende molto interessante però è l'enorme durata della batteria, che promette ben 20.000 ore di riproduzione con un'ottima dissipazione del calore. Inoltre, la carica è da 19V 3A, permettendo quindi una rapida ripresa. Sono presenti due casse audio da 3W ciascuna, un ingresso USB 2.0, un ingresso HDMI e l'uscita AV. Il proiettore è inoltre dotato di campionatura automatica verticale.

Il Wanbo T2 Free è disponibile in Cina sul sito Xiaomi YouPin ad un prezzo di appena 599 yuan, circa 75€ al cambio, che lo pongono tra i migliori sul mercato per rapporto caratteristiche/prezzo.

