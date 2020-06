Xiaomi “otix” con Snapdragon 865, il primo con display 4K

Ora che la serie Mi 10 è ampiamente conosciuta, si pensa a quali potrebbero essere i primi top di gamma Xiaomi. A dire il vero in rete si vocifera dell'esistenza di Xiaomi Mi 10 Pro+, con specifiche ancora più pregiate. Senza contare che i rumors parlano anche di Xiaomi Mi MIX 10. Se tutto ciò già non bastasse, adesso le indiscrezioni si arricchiscono di un terzo elemento, Xiaomi otix Phone30 (EEA).

Il display 4K potrebbe fare il suo debutto su Xiaomi “otix”

Inizialmente questo presunto Xiaomi “otix” è comparso nel database di GeekBench, rivelando una piattaforma hardware di alto livello. La scheda madre “kona” non lascerebbe dubbi, sottolineando come il terminale sia basata sullo Snapdragon 865 di casa Qualcomm. Ma non sarebbe il SoC l'aspetto più interessante, bensì il display.

Secondo questo screenshot dell'app Device Info HW, Xiaomi “otix” sarebbe il primo modello targato Xiaomi ad avere uno schermo 4K. La risoluzione riportata, di 3840 x 1644 pixel, è la stessa vista su Sony Xperia 1, quindi indicherebbe un rapporto di forma in 21:9. Sempre tramite l'app ci viene fatta presente l'implementazione di 12 GB di RAM LPDDR5.

Per il momento le indiscrezioni hanno il giusto peso, dato che già in passato è accaduto che spuntassero nomi in codice di inediti Xiaomi di cui poi, però, non s'è più saputo nulla. Magari perché prototipi, magari perché semplici bufale internettiane. Quello che è vero è che una risoluzione del genere potrebbe far contenti i più geek, ma al contempo scontentare coloro che hanno a cuore l'autonomia. Che possa essere la nuova generazione di Mi MIX a sfoggiare uno schermo del genere?

