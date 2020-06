Xiaomi Ningmei CR100: ufficiale il primo mini PC dell’azienda

Il mondo dei PC è complesso: per quanto Xiaomi abbia le mani in pasta ovunque, sarà ardua creare un PC tutto fatto in casa. Huawei ci sta provando, anche se il ban USA e le difficoltà con TSMC potrebbero rallentare se non addirittura fermare il tutto. Ciò non toglie che il produttore voglia arricchire l'ecosistema con un prodotti di terze parti, come dimostra l'annuncio di questo Xiaomi Ningmei CR100.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi: la fotocamera rotante fa la sua comparsa nei brevetti

Xiaomi lancia Ningmei CR100, il primo mini PC con soluzione Intel

Questo Xiaomi Ningmei CR100 non rivoluzionerà il mercato, dato che al suo interno non c'è tecnologia brandizzata Xiaomi, ma è comunque un prodotto interessante. Come vedete nella foto in testa all'articolo, è un mini PC veramente compatto, poco più alto rispetto ad uno Xiaomi Mi 9T. Misura 192 x 188 x 54 mm, ha un peso di 760 g ed è pensato per chi necessita di un terminale semplice ma al contempo minuti e portatile.

Al suo interno c'è una dotazione adeguata, basata sul chipset Intel J4105 con CPU quad-core appaiato a 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di SSD. C'è anche una coppia di speaker per la propagazione audio, così come un sistema di dissipazione omni-direzionale per smaltire il calore in eccesso. A completare il tutto c'è un reparto I/O comprensivo di 2 porte USB 3.0, USB Type-C, lettore SD, HDMI, VGA, Ethernet e mini-jack per cuffie e microfono.

Xiaomi Ningmei CR100 viene venduto sulla piattaforma di crowdfunding YouPin ad un prezzo di 1.499 yuan, pari a circa 188€. Per il momento viene venduto in sconto a 1.399 yuan, con in bundle anche un set wireless di tastiera e mouse, nonché un pad per mouse ed una chiavetta U Disk da 16 GB.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu