Xiaomi: il prossimo flagship sarà eccezionale, ma niente fotocamera sotto il display

Xiaomi è al lavoro sul suo primo smartphone con fotocamera integrata sotto al display e di certo questa non è una novità. Di recente è stato avvistato l'ennesimo brevetto (abbastanza esplicativo), ma per i più pratici l'azienda ha pubblicato anche un video – lo trovate qui – ed è scesa in campo in prima persona per “spiegare” questa tecnologia. Tuttavia, se speravate in un lancio a sorpresa nel 2020 dovete ricredervi, secondo Digital Chat Station.

Niente fotocamera sotto il display per Xiaomi (nel 2020)

Il leaker cinese ha pubblicato un breve post su Weibo, in cui parla del prossimo top di gamma targato Xiaomi. Non viene fatta menzione del nome o della gamma di appartenenza (Mi MIX 4?) ma una cosa è certa: non si tratterà di uno smartphone con fotocamera sotto il display. Digital Chat Station parla di una soluzione eccezione – ennesimo dettaglio che potrebbe farci propendere verso qualcosa di “innovativo” per la gamma MIX – eppure priva di questa tecnologia inedita.

Comunque, in un altro post il leaker sembra poco propenso a puntare sul Mi MIX 4. Come al solito chi vivrà vedrà, mentre altre indiscrezioni parlano di una versione maggiorata della serie Mi 10.

L'anticipazione continua focalizzandosi proprio sulla fotocamera sotto il display di Xiaomi: attualmente sembra che non sia in programma la produzione e commercializzazione di uno smartphone equipaggiato con tale soluzione. Il leaker parla del 2020, quindi potremmo aspettarci novità al riguardo per il prossimo anno.

