Xiaomi va in vacanza: nessun evento in programma a luglio

Da pochissimo la compagnia di Lei Jun ha presentato la nuovissima Mi Band 5 e non solo: tra notebook, Mi Note 10 Lite e tante piccole novità, è arrivato anche il Redmi 9, ultima aggiunta della costola di Xiaomi. Insomma, questi sono stati mesi particolarmente intensi per il brand cinese e pare proprio che sia arrivato il momento di prendersi un pausa, almeno stando alle parole di Wang Teng Thomas.

Xiaomi, parla Wang Teng Thomas: non ci sarà nessun evento a luglio

Rispondendo alla domanda di un utente cinese su Weibo, il Product Director di Xiaomi ha rivelato di aver bisogno di un mese di riposo, in riferimento al possibile lancio di un nuovo prodotto nel corso del mese di luglio. Non è chiaro se il mese di pausa coinvolgerà il brand a 360 gradi oppure se Wang Teng Thomas fa riferimento solo agli smartphone, ma una cosa sembra certa: luglio non dovrebbe vedere nessun lancio particolare e i prossimi appuntamenti degni di nota dovrebbero essere fissati per agosto.

Infatti – secondo il pensiero dei media cinesi – le parole del dirigente sono abbastanza chiare e lasciano aperta la possibilità che qualcosa sia in dirittura d'arrivo per il mese di agosto. Il leaker cinese Digital Chat Station, sempre su Weibo, fa riferimento al possibile periodo di uscita di un nuovo modello top di Xiaomi, ma si tratta di un modo per stuzzicare i fan e non offre chiarimenti.

Al momento tra le novità in arrivo (quelle conosciute) troviamo Redmi 9A, entry level protagonista di varie certificazioni. A proposito di Redmi, i modelli 10X e 10X Pro sono spuntati su Google Play Console, forse in vista di un lancio Global. E per quanto riguarda Xiaomi? Ovviamente è impossibile non citare il Mi MIX 4, uno dei modelli più attesi dai fan, oggetto di rumor e indiscrezioni di tutti i tipi.

