La linea di mouse wireless di Xiaomi è una delle preferite dagli utenti di tutto il mondo che l'hanno selezionato per le proprie postazioni PC. Ed il nuovo mouse Xiaomi si presenta come uno dei più interessanti della categoria, grazie ai controlli vocali XiaoAI (l'assistente vocale proprietario per smart speaker e smart home) ed un prezzo davvero economico.

Xiaomi: in crowdfunding il mouse wireless e controlli vocali XiaoAI

Il design del nuovo mouse di Xiaomi dotato con XiaoAI riprende le forme degli altri mouse del brand, ma sono le sue feature a renderlo davvero molto interessante. Grazie all'utilizzo dell'assistente vocale è possibile velocizzare alcune operazioni al PC come aprire un file Word o regolare il volume del computer stesso. Basterà infatti cliccare sul pulsante dedicato per utilizzare il sistema AI XiaoAI.

Il sistema di controllo vocale è disponibile attualmente solo in Inglese, Cinese e Giapponese ma ha anche funzione di traduttore, il che diventa molto comodo durante traduzioni e trascrizioni. Non mancano addirittura i controlli Smart Home. Il sistema di connessione del mouse può essere sia tramite Bluetooth sia tramite ricevitore USB da collegare al PC. Possibile collegarlo con due PC distinti, facendo lo switch semplicemente tenendo premuto il tasto sinistro.

Tornando al design, è composto comunque da un case antibatterico, una rotellina metallica, ovviamente il microfono integrato, un'interfaccia Type-C ed una batteria da 750 mAh dalla durata dichiarata di 30 giorni.

Il mouse con XiaoAI sarà disponibile in Cina da mercoledì, 24 giugno 2020 in crowdfunding su Xiaomi Mall ad un prezzo di 129 yuan, circa 16€. Dopo il superamento della campagna, il prodotto sarà venduto ad un prezzo di 149 yuan (18€).

