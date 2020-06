Sono passate solo poche ore dal debutto della nuova Mi Band 5, ma sembra che per la compagnia di Lei Jun non sia mai il momento di fare un pausa. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Ishan Agarwal, Xiaomi è in procinto di lanciare un nuovo monitor da gaming, stavolta con refresh rate a 165 Hz; inoltre l'azienda presenterà anche una nuova versione della sua celebre Xiaomi Mi Power Bank 3.

Xiaomi: in arrivo un monitor da gaming a 165 Hz ed una power bank da 30.000 mAh

L'azienda si è cimentata nel settore dei monitor lo scorso ottobre, presentando la sua soluzione da gaming da 32″ e refresh rate a 144 Hz. Il nuovo modello in arrivo sarà un prodotto dal look simile, con un ampio pannello curvo, stavolta da 27″. Tuttavia, a differenza della versione precedente a questo giro sarà possibile beneficiare del refresh rate a 165 Hz.

Volendo basarci sulle specifiche della versione da 32″, questo nuovo monitor da gaming potrebbe arrivare con una risoluzione in 4K, rapporto in 21:9 e il supporto AMD FreeSync contro fenomeni di tearing e shuttering. Da notare che il leak di Ishan Agarwal è perfettamente in linea con quello di Xiaomishka di qualche tempo fa: il lancio di un monitor da 27″ nel corso del mese di luglio (forse a giugno, secondo le tempistiche snocciolate da Ishan).

Oltre a questo dispositivo, l'azienda cinese dovrebbe lanciare anche una nuova versione della Xiaomi Mi Power Bank 3. Con il debutto del Mi 10 Pro l'azienda ha presentato anche una variante da 50W; il modello in arrivo nelle prossime settimane dovrebbe avere una capienza maggiorata, da 30.000 mAh.

