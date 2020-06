Xiaomi annuncia l’arrivo della registrazione delle chiamate nella MIUI

Come sottolineato in più di un'occasione, ci sono differenze anche sostanziali fra la MIUI asiatica e la versione per noi occidentali. Fra tutte le UI proprietarie presenti nel mondo Android, è una delle più ricche di funzionalità. Specialmente nella sua variante in Asia, in cui è installato di default il Mi Dialer, app che comprende la registrazione delle chiamate. Un aspetto che, invece, è totalmente assente nella MIUI Global e MIUI EEA, in favore dell'ecosistema Google. Al posto del Mi Dialer, infatti, troviamo l'app Telefono di Big G, la quale non supporta la funzione di registrazione.

LEGGI ANCHE:

La super ricarica da 100W di Xiaomi arriverà su Black Shark | Leak

Anche la MIUI includerà la registrazione delle chiamate sugli smartphone Xiaomi

Questo ha scatenato le lamentele di vari utenti, che nei forum Xiaomi hanno chiesto se e quando ci saranno novità a riguardo. Anche perché può sembrare strano avere uno smartphone Xiaomi, dotato della MIUI ma privo di una delle funzionalità con cui nasce alla sorgente. C'è addirittura chi paventa la possibilità di flashare la MIUI India e poter usufruire della registrazione delle chiamate del Mi Dialer.

Ecco quanto si legge nel post di risposta:

“Cari utenti, a causa della politica della privacy non è disponibile, tuttavia la registrazione delle chiamate è in fase di test e dovrebbe essere resa disponibile entro quest'anno. Fino ad allora puoi provare le app di terze parti dal Play Store.“

L'argomento della registrazione delle chiamate è sempre piuttosto delicato, specialmente in occidente dove la privacy è più tutelata in che in altre parti del mondo. La stessa Google si è dimostrata reticente nell'implementarla, dato che in alcune aree geografiche potrebbe essere una pratica proibita legalmente.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu