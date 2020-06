Con Xiaomi Mijia anche la cappa della cucina diventa smart

Xiaomi con la linea Mijia è entrata ormai a far parte delle vite di tanti utenti nel mondo con i suoi prodotti smart dedicati alla casa (jia in cinese è casa). Che siano prodotti come le lavatrici portatili oppure una cappa, come l'ultima lanciata dal brand: Xiaomi Mijia Smart Kitchen Hood.

Xiaomi Mijia Smart Kitchen Hood: la cappa smart regolabile tramite app

La Smart Kitchen Hood non è il primo prodotto di questo tipo proveniente da Xiaomi Mijia, dato che negli anni passati fu presentato un piano cottura smart con cappa integrata. Questa volta, invece, la cappa è indipendente e si applica semplicemente alla parete. Proprio per questo, la forza di aspirazione è maggiore e totalmente regolabile in velocità e potenza.

Attraverso l'applicazione Mijia, la Kitchen Hood di Xiaomi può creare un sistema di interconnessione proprio con il piano cottura, cosicché quando si accendano i fornelli, la cappa si attivi automaticamente. Il prodotto, inoltre, è dotato di un sistema di aspirazione molto ampio, circa 20 m³ al minuto. Presente anche il boost automatico per impostarla a velocità costante, in più è dotata di una potenza da 4.200W, con regolazione del fuoco fino a 230° e 10 livelli di protezione.

Xiaomi Mijia Smart Kitchen Hood è in pre-ordine su YouPin in Cina ad un prezzo di 1499 yuan, circa 187€.

