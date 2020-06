Xiaomi Mijia lancia una lampada da monitor PC antiriflesso

Xiaomi, con i vari prodotti per la casa spesso sotto marchio Mijia, sta investendo molto sugli accessori per le postazioni PC, specie per i monitor (l'ultimo uscito con Redmi). Infatti, ha lanciato in crowdfunding una nuova lampada LED anti-riflesso che illumina l'area di visione del monitor, regolabile tramite HUB wireless.

Xiaomi Mijia: la lampada da monitor leggera ed antiriflesso

La lampada da monitor di Xiaomi Mijia si presenta come molti prodotti del brand, molto minimale. Dotata di un design asimmetrico a proiezione anteriore, si può regolare tramite rotazione magnetica, ha un indice di resa cromatica Ra90, una modalità PC preimpostata ed un'interfaccia USB Type-C. Inoltre, è dotata di lenti ottiche personalizzate ed una fotomaschera sottile per rendere l'esperienza quanto più antiriflesso possibile. In più, la lampada Mijia è dotata di un telecomando wireless 2.4 GHz, che in realtà è più un HUB, che permette di regolare la temperatura e l'intensità della luce.

La lampada da monitor Xiaomi Mijia è disponibile su TMall in crowdfunding ad un prezzo 169 yuan (circa 21 €).

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! 💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu