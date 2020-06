Xiaomi Mijia DC Portable Fan: arriva il nuovo ventilatore portatile

Xiaomi non è nuova a soluzioni di refrigerio o riscaldamento con la linea Mijia. Infatti, il nuovo ventilatore portatile DC Portable Fan è solo l'ultimo di una ampia serie che comprende anche climatizzatori (come può essere questo).

Xiaomi Mijia DC Portable Fan: il flusso d'aria del ventilatore portatile può raggiungere fino a 10 metri di distanza

Il ventilatore portatile DC Portable Fan, come sempre quando si tratta di Xiaomi Mijia, è minimale e di colore bianco. Ma non regala solo aria fresca in modo indipendente. Infatti, il suo flusso d'aria può espandere potenzialmente il raggio d'azione di un condizionatore fino a 10 metri (come è possibile vedere nella foto sopra), coprendo 18 metri quadrati al minuto, grazie al suo sistema di ventilazione doppio, simulando vento naturale.

Ma anche da solo il DC Portable Fan può rinfrescare un buona parte della stanza, sebbene sia comunque molto leggero, silenzioso e compatto. Il ventilatore portatile compie un movimento a tre direzioni fino a 120° in larghezza e 90° in lunghezza. Inoltre è un prodotto a risparmio energetico, dato che consuma solo 1kWh in 40 ore di uso continuo. Può essere regolato fino a 5 velocità diverse. Chicca finale che Xiaomi Mijia ci regala sempre è la possibilità di gestire il dispositivo attraverso l'App e XiaoAI.

Il ventilatore portatile Xiaomi Mijia DC Portable Fan è disponibile sul sito ufficiale di Xiaomi e su YouPin ad un prezzo di 299 yuan (circa 37€ al cambio).

