Xiaomi Mi Watch Revolve potrebbe essere lo Xiaomi Mi Watch Color Global

A novembre 2019 la compagnia di Lei Jun ha annunciato Xiaomi Mi Watch Color, il suo secondo smartwatch, ancora una volta dedicato al solo mercato cinese (con buona pace per gli sperava in una versione Global). Tuttavia le cose potrebbero cambiare presto, secondo quanto scovato all'interno dell'app companion, con un riferimento al misterioso Xiaomi Mi Watch Revolve.

Xiaomi Mi Watch Revolve dovrebbe essere la versione Global di Mi Watch Color

Stando al team di XDA, il nuovo modello avvistato nell'app altro non sarebbe che una versione Global di Xiaomi Mi Watch Color. Il “mistero” si infittisce facendo una ricerca online: su un canale YouTube spagnolo è presente un video unboxing dell'indossabile e dopo il collegamento con lo smartphone questo viene visualizzato nell'app come Xiaomi Mi Watch Revolve. In basso trovate il video in questione.

Al momento non è dato di sapere quando verrà lanciato effettivamente il dispositivo. Per chi si fosse perso qualcosa, il device rappresenta – almeno su carta – un'ottima alternativa ad Amazfit, con un pannello AMOLED da 1.39″, Bluetooth 5.0, GPS integrato, NFC e impermeabilità fino a 5 ATM. La batteria da 420 mAh offre fino a 14 giorni di autonomia mentre non mancano modalità sportive tramite il supporto dell'algoritmo FirstBeat (per la massima precisione nella raccolta dati durante il fitness).

Il Mi Watch Color ha debuttato in patria a 799 yuan, circa 100€ al cambio. Resta da vedere quando arriverà la sua presunta controparte globale Xiaomi Mi Watch Revolve ma soprattutto se ci saranno dei cambiamenti in termini di hardware e connettività. Comunque, volendo prendere per buono un rilascio “integro”, che ne pensate di questo dispositivo? Lo comprereste o restate fedeli ad Amazfit?

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu