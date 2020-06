Xiaomi Mi TV Stick spunta su GearBest e AliExpress ed è già in preorder

Il mese scorso un leak di Sudhanshu ha svelato l'arrivo di un nuovo prodotto del brand cinese (insieme a tanti altri), la Xiaomi Mi TV Stick, una sorta di versione della compagnia di Lei Jun del celebre dongle Amazon Fire Stick. Nonostante quest'indiscrezione, inizialmente gli appassionati sono stati lasciati in un limbo, incerti sull'esistenza del dispositivo e soprattutto sul suo debutto in Europa. Le cose sono cambiate successivamente con il primo annuncio tramite un teaser ufficiale. Inoltre il dispositivo è apparso anche sugli store GearBest e AliExpress dov'è già disponibile al preoder, ben prima del debutto! Ecco tutto quello che c'è da sapere su scheda tecnica e prezzo di Xiaomi Mi TV Stick.

Xiaomi Mi TV Stick arriva su GearBest e AliExpress con tanto di immagini e specifiche

Gli store cinesi hanno inserito nel proprio catalogo la nuova Xiaomi Mi TV Stick, con tanto di immagini e specifiche. Com'è facile intuire, il funzionamento sarà semplicissimo: basterà collegarla tramite HDMI ad una TV o monitor per avere a disposizione uno schermo smart. Secondo quanto riportato dalle piattaforme, il dispositivo arriverà in due versioni. La variante maggiorata avrà dalla sua 2 GB di RAM DDR4, storage eMMC da 8 GB, supporto DTS-HD e Dolby Stereo ed una presa HDMI 2.0. Il modello minore avrà a disposizione 1 GB di RAM ed altre differenze: per tutti i dettagli vi lasciamo con le schede tecnica dei due dispositivi.

Scheda tecnica (versione 1 GB di RAM + Full HD)

1 GB di RAM

8 GB di storage

processore Cortex-A53 quad-core a 2.0 GHz con GPU Mali-450

sistema operativo Android TV 9.0

output 1080p

Bluetooth 4.2

Google Assistant

telecomando Bluetooth con tasto Voice Assistant e pulsanti dedicati a Netflix ed Amazon Prime Video

supporto per Dolby Audio e DTS Surround Sound

Wi-Fi Dual Band

porte HDMI (2.0a) e MicroUSB

Scheda tecnica (versione 2 GB di RAM + 4K)

2 GB di RAM

8 GB di storage

processore quad-core Amlogic S905Y2 (Cortex-A53) con GPU Mali-G31 MP2

sistema operativo Android TV 9.0

output 4K

Bluetooth 4.2

Google Assistant

telecomando Bluetooth con tasto Voice Assistant e pulsanti dedicati a Netflix ed Amazon Prime Video

supporto Dolby Audio e DTS Surround Sound

Wi-Fi Dual Band

porte HDMI (2.0a) e USB Type-C

Confezione di vendita e contenuto

In basso trovate una serie di scatti – uniti in un'unica immagine – che ci mostrano la confezione di vendita del dispositivo, insieme al contenuto del cartonato.

Tornando alle caratteristiche tecnica, la Xiaomi Mi TV Stick permette di godere di contenuti in Full HD o 4K HDR (in base al modello), il tutto con Android 9 Pie e la piena compatibilità con tante applicazioni. Sempre secondo la scheda degli store, a bordo ci sarebbe un chip quad-core Amlogic S905 Y2 (con CPU Cortex A53) ed una GPU ARM Mali-G31 MP2. Il pacchetto connettività non si fa mancare il Wi-Fi Dual Band ed il Bluetooth 4.2. Presente anche il supporto a Google Assistant.

Xiaomi Mi TV Stick – Prezzo e disponibilità su AliExpress e GearBest

Al momento il prodotto risulta in arrivo e non è ancora disponibile all'acquisto su GearBest; tuttavia in basso trovate i link per le pagine dedicate nello store cinese. Per quanto riguarda AliExpress, il prezzo di Xiaomi Mi TV Stick nella versione da 1 GB è di 44.84€ in sconto (la trovate qui), con tanto di spedizione gratuita (a partire dal 23 luglio).

Ovviamente ricordiamo ancora una volta che la TV Stick del brand cinese non è stata ancora ufficializzata. Quindi, per la massima sicurezza potete attendere qualche conferma in più da parte di Xiaomi: non appena arriveranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu