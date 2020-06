Xiaomi Mi TV a super prezzo a partire da 129€ su Amazon!

La compagnia cinese è in procinto di lanciare un nuovo modello della sua smart TV, una versione ultra premium dal display OLED. Ovviamente si tratterà di una soluzione top, ma se apprezzate la casa di Lei Jun per il suo rapporto qualità/prezzo e per il risparmio che offre… beh, allora date un'occhiata a quest'offerta di Amazon Germania, con Xiaomi Mi TV proposta ad una cifra particolarmente interessante.

Xiaomi Mi TV ad un prezzo assurdo su Amazon

L'affare riguarda soprattutto la Xiaomi Mi TV da 32″, una soluzione con risoluzione HD, Android TV 9.0 e supporto DVB-S2, DVB-C e DVB-T2. Il prodotto offre tre porta HDMI, due USB 2.0, un ingresso AV e una porta Ethernet. Si tratta di una soluzione economica e abbastanza basilare, ma a questo prezzo diventa davvero un acquisto assicurato, specialmente se siete in cerca di una nuova smart TV.

Per chi invece punta ad un modello dotato di un pannello più ampio, su Amazon Germania è presente anche la Mi TV da 43″, stavolta con risoluzione 4K e supporto HDR.

La Xiaomi Mi TV è disponibile a 129€ mentre per quanto riguarda, il prezzo è di 276€. In entrambi i casi lo sconto sarà applicato direttamente al checkout; inoltre dovrete aggiungere circa 5€ per la spedizione.

