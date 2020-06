Xiaomi pronta ad aprire un nuovo Mi Store nel Sud Italia

Da quando la situazione Coronavirus è migliorata in Italia, anche Xiaomi ha deciso di adeguarsi, riaprendo tutti i propri negozi sul territorio. Anche perchè l'azienda ha raccolto ottimi numeri nel nostro paese, al contrario del Regno Unito dove ha chiuso l'unico negozio presente. Proprio per questo è in programma l'apertura di un nuovo Mi Store, scoperto dagli utenti della community Xiaomi ancor prima che arrivi il comunicato ufficiale.

Un nuovo Mi Store in arrivo nel Sud Italia: ecco dove aprirà il negozio Xiaomi

Lavori in corso in quel di…. Nuovo Mi Store Italia in arrivo! Chi sa dove sarà aperto? 😎 Ringraziamo Eugenio e Gerardo per la foto! 🙏 Xiaomi Xiaomi Italia Pubblicato da Utenti Xiaomi Italia su Mercoledì 27 maggio 2020

Alla domanda su dove sia stata scattata la foto da parte del gruppo Utenti Xiaomi Italia è prontamente arrivata la risposta. Il nuovo Mi Store verrà aperto da Xiaomi all'interno del Centro Commerciale Maximall a Pontecagnano, comune in provincia di Salerno.

Questo andrà così ad aggiungersi alla abbastanza nutrita lista di Mi Store già aperti in Italia:

Lombardia Arese (MI) – Centro Commerciale Il Centro Rozzano (MI) – Centro Commerciale Fiordaliso Orio al Serio (BG) – Orio Center

Veneto Venezia – Nave de Vero

Liguria Genova – Centro Commerciale Fiumara

Lazio Roma – Galleria Commerciale Porta di Roma Valmontone (RM) – Valmontone Outlet

Campania Marcianise (CE) – Centro Commerciale Campania

Puglia Bari – Parco Commerciale Auchan Casamassima

Sicilia Belpasso (CT) – Etnapolis Catania – Centro Commerciale Porte di Catania



