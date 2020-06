Xiaomi Mi Smart Curtain, nuova versione: le vostre tende diventano smart

Xiaomi continua la sua politica home-friendly lanciando prodotti sempre più utili e sempre più smart per la casa, come può essere un motore per tende smart (come questo modello Xiaomi Aqara). Infatti, arriverà presto in crowdfunding un nuovo modello chiamato Mi Smart Curtain.

Xiaomi Mi Smart Curtain: il nuovo motore per tende smart arriverà presto in crowdfunding

Il nuovo modello di motore per tende smart Xiaomi Mi Curtain si presenta come sono soliti essere i prodotti del colosso cinese, cioè bianco e minimale. Esso ha una forma sferica (a differenza del modello precedente di Mijia), e va collegato ad uno smart HUB (con il cavo integrato da 1.5 metri da 20W) da muro, in modo da poter essere poi regolato tramite l'applicazione Mi Home, oltre che a voce con XiaoAI.

Non scontato ma importante il fatto che si possa comunque regolare a mano, nel caso vi fosse mancanza di corrente. Ovviamente, la peculiarità è quella di avere un motore smart che permette di regolare le vostre tende anche in base alla quantità di luce irradiata in casa. Lo stesso motore interno è molto silenzioso e non raggiunge i 30db.

il motore per tende smart Xiaomi Mi Smart Curtain arriverà in crowdfunding in Cina il prossimo 10 giugno 2020, ad un prezzo dedicato di 699 yuan (circa 87€). Una volta superata la fase di crowdfunding, sarà possibile acquistarlo ad un prezzo di 799 yuan (circa 100€).

