La Mi Power Bank 3 è ormai disponibile in tutte le salse: abbiamo il modello da 10.000 mAh, quello da 20.000 mAh con ricarica da 45W e – infine – la variante con supporto alla ricarica da 50W. Si tratta ormai di una serie consolidata ed apprezzata per la sua versatilità ed il prezzo conveniente ed oggi la compagnia di Lei Jun annuncia una nuova aggiunta: la Xiaomi Mi Power Bank 3 da 30.000 mAh, disponibile ancora una volta ad una cifra davvero niente male.

Xiaomi Mi Power Bank 3 da 30.000 mAh: nuova versione in vendita patria

Design, caratteristiche e novità

Ancora una volta ci troviamo di fronte al solito design a cui ci ha abituato la compagnia cinese, con linee semplici e miniali ed una colorazione bianca (l'unica disponibile). La nuova versione della Xiaomi Mi Power Bank 3 integra una capiente batteria da 30.000 mAh e dispone di due ingressi USB-A, un'interfaccia USB Type-C ed una microUSB. La potenza massima in termini di output è di 18W, mentre è possibile caricare la power bank tramite Type-C, fino a 24W.

Il pulsante di accensione/spegnimento è posizionato lungo il bordo del dispositivo e con un doppio clic permette di attivare la modalità di ricarica a bassa intensità; in questo modo è possibile ricaricare dispositivi smart ed accessori (cuffie Bluetooth, smartband e così via) senza rischi.

Xiaomi Mi Power Bank 3 da 30.000 mAh – Prezzo e disponibilità

Il prezzo della nuova Xiaomi Mi Power Bank da 30.000 mAh è di 169 yuan, circa 21€ al cambio attuale, mentre le vendite partiranno il prossimo 18 giugno in patria. Il lancio di questo prodotto era stato già anticipato da un leak precedente, ed ora manca all'appello solo il nuovo monitor da gaming del brand.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! 💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu