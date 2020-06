Mentre l'India ha dato il benvenuto alle nuova versione da 14 pollici, con tanto di Horizon Edition, in patria Xiaomi ha lanciato il nuovo Mi Notebook Pro 15 2020, versione aggiornata della sua serie di portatili top. Curiosi di scoprire tutto sul questo terminale? Allora diamo un'occhiata a tutti i dettagli su design, caratteristiche e prezzo di vendita!

Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2020 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Per quanto riguarda design e stile del nuovo Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2020, ci troviamo di fronte ad un upgrade in termini di hardware mentre il look resta essenzialmente invariato. Il dispositivo è equipaggiato con un pannello da 15.6″ con risoluzione Full HD+, copertura sRGB 100%, cornici ottimizzate da 6.52 mm,un angolo di visuale di 178° e un rapporto superficie/schermo dell'81.5%. A protezione del display abbiamo una soluzione Gorilla Glass 3.

In basso abbiamo un tastiera retroilluminata mentre in termini di connettività sono presente 2 ingressi Type-C, 2 USB 3.1, il mini-jack per le cuffie ed uno slot per le schedine. La sicurezza è affidata ad un lettore d'impronte digitali, mentre frontalmente è presente una fotocamera HD. Presenti anche il supporto al Wi-Fi 6, Dolby Audio, Hi-Res.

Specifiche tecniche

Similmente al cugino indiano, anche nel caso del Mi Notebook Pro 15 2020 il cuore pulsante è rappresentato da processori Intel Core i5 e i7 di decima generazione, con 8/16 GB di RAM DDR4 a 2666 MHz Dual Channel e storage 512 GB/1 TB SSD PCIe NVMe. La parte grafica si affida alla scheda NVIDIA MX350.

Il sistema di raffreddamento – basato su doppie ventole – è stato migliorato ed ottimizzato per mantenere le temperature sempre fresche ed accettabili. Per concludere, la batteria è un'unità da 60 Wh.

Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2020 – Prezzo e disponibilità

Il prezzo dello Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2020 è di 5.999 yuan (circa 751€ al cambio attuale) per il modello dotato del processore Intel Core i5-10210U, con 8 GB di RAM e 512 GB di storage SSD. Per il modello maggiorato – con i7-10510U, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD – il prezzo sale a 6.999 yuan, circa 877€.

