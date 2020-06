Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2020: svelata la data di uscita

Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2020 è pronto a rivelarsi come uno dei migliori laptop dell'anno. Le compagnia ha quindi confermato che il nuovo modello premium arriverà in Cina il 12 giugno, andando a sostituire il Mi Notebook Pro 15 dell'anno scorso.

Xiaomi Mi Notebook Pro 15: ecco data di uscita ed alcune caratteristiche

Il nuovo Mi Notebook Pro, da come si evince nel poster ufficiale di Xiaomi, non dovrebbe differire dal modello uscito nel 2019, ma possiamo già notare che saranno presenti due porte USB Type-C ed un lettore di schede SD. Secondo i rumor, e anche considerando il SoC della Horizon Edition che arriverà l'11 giugno 2020 in India, il Mi Notebook Pro 15 dovrebbe essere equipaggiato con un Intel Core i7 di decima generazione.

Purtroppo, non avendo altre indicazioni definitive in merito a Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2020, bisognerà attendere la presentazione ufficiale del 12 giugno, in modo da scoprire se il prodotto, probabilmente di punta, del brand sarà completo di ogni caratteristica possibile, come imporrebbe una fascia di prezzo in cui si andrà a piazzare.

