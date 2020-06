Xiaomi Mi Notebook 14 ufficiale: Intel 10th Gen, MX350 e “Horizon Edition”

Non soltanto la Xiaomi Mi Band 5 è stata presentata in data odierna. Gli altri grandi protagonisti di oggi sono i nuovi prodotti della serie Xiaomi Mi Notebook 14, in particolar modo la sua Horizon Edition. L'azienda ha rinnovato la propria proposta in materia di PC portatili, lanciando due nuovi dispositivi di ultima generazione.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Super Charge Turbo da 120W: l’alimentatore compare in video

Arrivano i nuovi modelli di notebook della serie Xiaomi Mi Notebook 14

Xiaomi Mi Notebook 14

Partendo dal più modesto del duo, lo Xiaomi Mi Notebook 14 integra una dotazione hardware rinnovata. Al suo interno è possibile trovare una CPU Intel Core i5 10th Gen Comet Lake, abbinata ad una GPU integrata Intel Iris UHD620. Unica eccezione fa il modello top dei tre disponibili, dotato di una GPU dedicata NVIDIA MX250. Lato memorie troviamo sempre 8 GB di RAM DDR4, assieme ad uno storage SSD SATA da 256/512 GB.

Dal punto di vista dimensionale non è senz'altro il più compatto in circolazione, con un peso di 1,5 kg ed una screen-to-body ratio dell'81,2%. Il reparto I/O comprende due porte USB Full Size 3.1, una USB 2.0, un ingresso HDMI 1.4b e la combo mini-jack per cuffie e microfono.

Xiaomi Mi Notebook 14 Horizon Edition

Ben più interessante è la dotazione dello Xiaomi Mi Notebook 14 Horizon Edition, il cui nome deriva principalmente dal look adottato. Lo chassis in alluminio e magnesio è spesso 17,15 mm, ha un peso di 1,35 kg ed una finitura anodizzata Mercury Grey con texture sabbiata. Integra uno schermo da 14″ Full HD+, pur avendo l'ingombro di una diagonale da 13,3″, grazie a cornici da soli 3 mm lungo tutti i lati del perimetro. Questo fa sì che ci sia una screen-to-body ratio del 91%, la più alta mai vista finora su un notebook.

Hardware alla mano, la Horizon Edition riprende più o meno quella del modello base, quindi con CPU di 10° generazione. Qua troviamo configurazioni sia con i5-10210U che con i7-10510U, affiancate da 8 GB di RAM DDR4 e 512 GB di SSD M.2 NVMe. L'altra novità principale è rappresentata dalla scheda grafica, con una più moderna GPU NVIDIA MX350. Proseguendo, troviamo Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0 ed un comparto I/O con due porte USB Full Size 3.1, una USB Type-C, una USB 2.0, HDMI 1.4 e la combo audio.

Ad alimentare il tutto c'è una batteria da 46 Wh, in grado di durare fino a 10 ore con una singola ricarica. In confezione c'è un caricatore rapido a 65W, la cui potenza porta la batteria al 50% in soli 30 minuti. Il software si basa su Windows 10 Home Edition, con una prova da 365 giorni del pacchetto Office. Inoltre, ci sono feature come Mi Blaze Unlock (sblocco tramite Mi Band) e Mi Smart Share (per una condivisione più rapida fra dispositivi).

Prezzo e data

Entrambi i modelli saranno disponibili sul mercato in India a partire dal 17 giugno. Ecco quali sono i prezzi di vendita:

Xiaomi Mi Notebook 14 i5 8/256 GB – 41.999 rupie ( 487€ ) i5 8/512 GB – 44.999 rupie ( 522€ ) i5 8/512 GB + NVIDIA MX250 – 47.999 rupie ( 557€ )

Xiaomi Mi Notebook 14 Horizon Edition i5 8/512 GB – 54.999 rupie ( 638€ ) i7 8/512 GB – 59.999 rupie ( 696€ )



💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu