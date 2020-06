Xiaomi Mi MIX 4 sarà gestito dal nuovo vicepresidente Yang Zhe

A inizio giugno la compagnia cinese ha annunciato l'arrivo di Yang Zhe come nuovo vicepresidente del gruppo Xiaomi e Chief Marketing Officer della divisione cinese. Si tratta di un personaggio di spicco per il panorama tecnologico asiatico, una figura che ha già lavorato con brand del calibro di Huawei, Apple, TLC e Meizu. Secondo le ultime indiscrezioni pare che sarà proprio il nuovo vicepresidente ad occuparsi del futuro Xiaomi Mi MIX 4, uno dei top di gamma più attesi dagli appassionati.

Xiaomi Mi MIX 4 si farà e ad occuparsene sarà il nuovo VP Yang Zhe

Ovviamente il tutto è da prendersi con le pinze, ma secondo un report proveniente dalla Cina – e ritenuto affidabile dai media – il neo vicepresidente Yang Zhe prenderà le redini della gamma MIX. Sarà lui a gestire i lavori per lo Xiaomi Mi MIX 4, dispositivo ormai atteso da quasi due anni. Ovviamente la partentesi Mi MIX Alpha non fa testo: il concept phone è nato come una sorta di esperimento e per la commercializzazione… al momento non sembrano esserci piani in vista. Inoltre la presunta versione con Snap 865 è stata recentemente smentita, rendendo il device ancora più inafferrabile.

Nonostante ciò pare che alcune delle novità avvistate nel concept phone faranno parte delle caratteristiche dello Xiaomi Mi MIX 4. Secondo gli ultimi rumor sembra che il flagship avrà dalla sua un pannello con bordi curvi (ma fino a che punto?) e refresh rate a 120 Hz, una fotocamera da 144 MP e perfino una versione Pro. Sarà davvero così? Yang Zhe si occuperà del nuovo modello come prima “missione”? Dita incrociate!

