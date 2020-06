Xiaomi Mi MIX 4, nuovo leak: 2K a 120 Hz, Snap 875 e ricarica a 100W!

La parentesi di Xiaomi Mi MIX Alpha la possiamo quasi mettere da parte: purtroppo lo smartphone si è rivelato poco più che un concept. L'azienda ha confermato che non ci sarà nessun refresh con Snapdragon 865, pertanto è altamente probabile che si passi direttamente a Xiaomi Mi MIX 4. Lo sviluppo è ufficialmente partito e l'azienda stessa ha confermato che il vice presidente lo supervisionerà. Diversi rumors si sono susseguiti, con tanto di presunte foto dal vivo, provando ad immaginare cosa abbia in serbo Xiaomi per un dispositivo così tanto atteso.

LEGGI ANCHE:

Confronto POCO F2 Pro vs Xiaomi Mi 10: meglio risparmiare 200€?

Nuove foto di Xiaomi Mi MIX 4 ne rivelano una scheda tecnica di altissimo profilo

Sulla scia dell'hype generatosi, qualcuno in rete ha pubblicato una foto leaked del presunto Xiaomi Mi MIX 4, ma basta uno sguardo attento per capire che l'attendibilità non sia alta, anzi. La prima cosa che fa storcere il naso è la scritta “Mix designed by Mi“, ricreata in maniera grossolana sulla back cover. Senza contare la struttura stessa dello smartphone, parzialmente ereditata dal succitato MIX Alpha. Il concetto di display Surround viene preso e ricalcolato, con curvature a 180° da ambo i lati ma con una porzione di back cover ben più larga.

E già verrebbe da chiedersi a cosa serve avere uno schermo così, se non per il mero stacco visivo. Perlomeno quello di Mi MIX Alpha era utilizzabile per alcune features, in particolar modo il suo utilizzo come viewfinder per l'autoscatto con la fotocamera posteriore. Non potendo usare la fotocamera posteriore al suo posto, quindi, dov'è la selfie camera? Secondo queste immagini il sensore, un grandangolare 40 MP f/1.8 a 120°, sarebbe posto sotto allo schermo. Ma altri leak sembrerebbero smentire questa eventualità nel 2020.

Ci sono anche altre immagini che raffigurerebbero teaser promozionali per promuovere Xiaomi Mi MIX 4. Immagini che presentano specifiche elevate, come lo Snapdragon 875 che è la caratteristica più plausibile fra tutte quelle in ballo. Si parla anche di uno schermo 2K a 120 Hz, parametro attualmente esclusivo di Samsung Galaxy S20. L'altro dettaglio “wow” riguarda la ricarica, fra la Super Charge Turbo a 100W e il supporto wireless a 65W.

Specifiche incredibili per Xiaomi Mi MIX 4, ma la bufala è dietro l'angolo

Si vocifera anche che Xiaomi stia lavorando ad un dispositivo con tantissima RAM e non ci meraviglierebbe scoprire che possa essere Xiaomi Mi MIX 4. Se tutto ciò non bastasse, anche il comparto fotografico di Mi MIX 4 appare quasi troppo bello per essere vero. Si parte dal primario, un 150 MP da addirittura 1/1″ con OIS e Pixel Binning 4-in-1. Al suo fianco è evidenziato un grandangolare da 40 MP f/2.0 sempre da 120° ed una macro ultra-definito da 20 MP.

Ma la vera novità sarebbe rappresentata dal teleobiettivo periscopiale 20x f/2.0 con OIS, lo stesso di cui si è vociferato in grado di arrivare ad uno zoom 120x. Tutte specifiche che, se trovassero riscontro nella realtà, farebbero di Xiaomi Mi MIX 4 un prodotto potentissimo.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu