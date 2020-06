Il leaker cinese Digital Chat Station – uno dei più affidabili quando si parla del mercato asiatico – continua a non avere dubbi: la compagnia cinese sta per lanciare un nuovo flagship, precisamente il primo smartphone del brand dotato di un pannello OLED con refresh rate a 120 Hz. Ma di quale modelli si tratterà? Che sia il tanto chiacchierato Xiaomi Mi MIX 4 (…o Mi MIX 10, viste le ultime indiscrezioni)?

Xiaomi pronta al lancio del suo primo OLED a 120Hz: Mi MIX 4, sei tu?

Al momento l'identità del flagship è ancora avvolta nel mistero e lo stesso leaker cinese non si pronuncia al riguardo. Tuttavia ha già precisato in molteplici occasioni (a breve distanza l'una dall'altra) che la compagnia di Lei Jun è in procinto di lanciare un nuovo modello top, stavolta con un display OLED a 120 Hz. I candidati più papabili sono due e il primo a venire in mente è di certo lo Xiaomi Mi MIX 4.

Il dispositivo è stato oggetto di rumor e leak nel corso dei mesi (anche esageratini…), un chiaro segnale dell'interesse da parte degli appassionati del brand. Inoltre con il cambio ai vertici e l'arrivo di Yang Zhe come VP sembra che le cose si comincino a muovere e che il nuovo dirigente si stia occupando in prima persona del MIX 4.

L'altro grande nome è ovviamente il Mi 10 Pro+: secondo le ultime indiscrezioni – da non prendere sul serio, ovviamente – Xiaomi avrebbe seguito la scia di Huawei e del suo P40 Pro+. In quest'ottica il cambio di display sarebbe d'obbligo, passando ad una soluzione OLED a 120 Hz.

Comunque il dato più interessante riguardo le anticipazioni di Digital Chat Station riguarda le tempistiche di lancio. Il leaker sostiene che il nuovo flagship di Xiaomi (Mi MIX 4 o chi per lui) arriverà presto, mentre Wang Teng Thomas (PM del brand) ha affermato che nel mese di luglio non sono previsti eventi. Quindi ci si prospettano tre strade: il prossimo modello potrebbe arrivare a fine giugno – in linea con il “presto” del leaker cinese – oppure durante il mese di agosto. In alternativa, la terza via: Wang Teng non è stato del tutto sincero e arriverà qualcosina a luglio. Voi cosa ne pensate in merito al periodo di uscita? E quale potrebbe essere il nuovo smartphone in arrivo?

