Xiaomi continua l'espansione del proprio catalogo aggiungendo due interessanti prodotti: il rilevatore di perdite d'acqua Mi Flood Detector e lo smartwatch per bambini Mi Kids Smartwatch 4C, che hanno recentemente ricevuto la certificazione Bluetooth.

Xiaomi Mi Flood e Mi Kids Smartwatch 4C: la certificazione Bluetooth ne preannuncia l'imminente arrivo

Andando a dare uno sguardo più attento ai due prodotti che hanno ricevuto la certificazione Bluetooth, notiamo come Xiaomi Mi Flood Detector sia un rilevatore di perdite d'acqua, utile per farvi accorgere che in casa vi sono perdite di liquidi come può essere da un frigorifero. Il Mi Flood Detector è il primo rilevatore a marchio diretto Xiaomi, dato che prima il colosso cinese si era affidato al partner commerciale Aqara (che qualche mese fa è uscito fuori dalla Cina), che presentò nel 2017 il Water Leak Sensor. La certificazione Bluetooth 5.0 anticipa che sarà sicuramente un prodotto smart e compatibile con l'App Mi Home.

Guardando invece allo smartwatch per bambini Xiaomi Mi Kids Smartwatch 4C, si tratta di un nuovo modello che segue l'ultima uscita Mi Bunny Children Watch 4, e che potrebbe essere il successore di Mi Bunny Phone Watch 3C. Questo lascia intendere che il prodotto comprenderà le tante funzioni già presenti nei modelli precedenti più l'aggiunta di nuove feature utili per i più piccoli. La versione Bluetooth certificata è la 4.2.

Non sappiamo purtroppo molto altro in merito, ma i due prodotti Xiaomi si arricchiranno sicuramente di ulteriori dettagli nelle prossime settimane.

