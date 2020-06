Xiaomi Mi Electric Toothbrush T100: nuovo spazzolino smart a soli 6€

La giornata di oggi si sta rivelando piuttosto prolifica in materia di nuovi accessori smart. Prima abbiamo visto la cappa da cucina, poi l'auricolare Bluetooth, per non parlare del prossimo arrivo della Xiaomi Mi Band 5. A questi si aggiunge anche Xiaomi Mi Electric Toothbrush T100, un nuovo modello di spazzolino elettrico che si aggiunge al già esistente T300.

Xiaomi Mi Electric Toothbrush T100: nuova versione dello spazzolino elettrico smart

Realizzato in sinergia con le associazioni nazionali dentistiche, il Mi Electric Toothbrush T100 ha il solito design minimal con tinte bianche dell'azienda. Integra la modalità Dual-Pro Brush (con opzioni Standard e Gentle), con una rumorosità di 60 dB ed una potenza da 18.000 vibrazioni al minuto. La funzionalità EquiClean è in grado di indicare all'utilizzatore le tempistiche di lavaggio delle arcate dentali. Le setole adottate hanno uno spessore reso ancora più sottile del 93% rispetto a quelle tradizionali in nylon.

Lo spazzolino integra un LED che indica lo stato della batteria (la cui durata si attesta sui 30 giorni), oltre che quello di ricarica. La certificazione IPX7 è pressoché ovvia sullo Xiaomi Mi Electric Toothbrush, oltre ad avere una sezione anti-scivolo sul posteriore per un grip più agevole.

Lo Xiaomi Mi Electric Toothbrush T100 sarà venduto in India ad un prezzo di 549 rupie, pari a soli 6,39€.

