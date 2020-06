Nuovi rumors su Xiaomi Mi CC10, fra fotocamera e Snapdragon 775G

Da tempo si parla della scheda tecnica della serie Xiaomi Mi CC10, nuova famiglia di dispositivi che ha debuttato nel 2019. L'interesse è vivo anche per noi occidentali che, seppur non siamo nel target, saggeremo delle sue novità tramite la serie Mi Note. Dal punto di vista estetico si era ipotizzato un cambio di look, parallelamente a Mi 10 Lite, ma questa ipotesi si è lentamente allontanata. Ma il vero interesse sarà dettato dalle specifiche tecniche, di cui si è tornati nuovamente a parlare in rete.

Xiaomi Mi CC10 in arrivo: nuovo leak a base di Snapdragon 775

Essendo entrati nel mese di giugno, i rumors su Xiaomi Mi CC10 si stanno intensificando, dato che la sua presentazione è prevista per il mese di luglio (Mi CC9 arrivò nello stesso mese del 2019). Con nome in codice “cas“, la principale novità di Mi CC10 sarebbe il comparto fotografico. Si vocifera di un nuovo sensore da 108 MP, forse solo sul modello Pro, ma non sarebbe lo stesso Samsung HM1 di Mi CC9 Pro, Mi Note 10 e Mi 10. Sarebbe l'inedito Samsung HM2, per il quale deve ancora avvenire la presentazione ufficiale. Ma la vera novità sarebbe rappresentata dall'implementazione di teleobiettivo a periscopio, in grado di offrire uno zoom da record da 150x.

Sempre dal punto di vista hardware, lo Xiaomi Mi CC10 sarebbe uno dei primissimi smartphone a montare l'altrettanto inedito Snapdragon 775G di Qualcomm, con supporto 5G. Ricollegandoci ai rumors precedenti, la batteria integrata dovrebbe essere supportata da una ricarica rapida a 33W. Infine, non è da escludere che il refresh rate possa salire ad almeno 90 Hz.

