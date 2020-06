Xiaomi Mi CC10 sta diventando, alla stregua del presunto Honor Magic 3, uno degli smartphone più attesi della seconda parte dell'anno. Proprio per questo, in Cina si cerca di arrivare sempre in anticipo su tutti a mostrare quante più cose in merito ai nuovi smartphone e spesso, questo si traduce con l'arrivo di accessori dedicati ancor prima che il dispositivo sia presentato, come possono essere delle cover.

Xiaomi Mi CC10: Le cover potrebbero rivelare il design definitivo o l'ennesimo fake?

Andando a vedere le cover dedicate a Xiaomi Mi CC10 in vendita su Taobao, ci rendiamo conto che torna ancora una volta l'idea di una quad camera circolare, che è stata spesso soggetto dei render del device, che dovrebbe comprendere il famoso teleobiettivo con zoom ottico a 12x e digitale fino a 120x trapelato nei rumor dei giorni scorsi.

Inoltre, il render del Mi CC10 presenta un display full screen apparentemente senza alcuna camera anteriore che sia punch-hole o con notch a goccia. Presumibilmente, potrebbe arrivare con una selfie camera pop-up, anche perché non sono previste a breve fotocamere sotto al display.

Ovviamente, queste informazioni restano nel novero di rumor che si dividono tra possibile realtà e palese fake, quindi sono assolutamente da prendere con le pinze. Ma se fosse vero, Xiaomi Mi CC10 sarebbe uno smartphone molto interessante, viste le sue grandi potenzialità in ambito multimediale.

