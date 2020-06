Dopo aver pubblicato nel Play Store di Google la sua app per la navigazione web e il Mi Launcher, ecco che Xiaomi ha deciso di ampliare le sue offerte nello store con Mi Calendar. L'applicazione calendario disponibile di default nella MIUI è scaricabile senza alcun problema dal Play Store e beneficia degli aggiornamenti automatici. Unico intoppo: non si tratta di un'app scaricabile da tutti.

Xiaomi Mi Calendar approda nel Play Store di Google | Download

Infatti sembra che al momento solo gli smartphone Xiaomi siano in grado di scaricare ed installare Mi Calendar dal Play Store. Effettuando un tentativo con il modello di un altro brand appare la dicitura “L'app non è compatibile con il tuo dispositivo”, rendendo impossibile l'installazione. Qualora abbiate un device Xiaomi e non riuscite a visualizzare il software tramite il link in basso, qui trovate l'APK.

La versione pubblicata nel Play Store è la build 12.0.0.3 e non sembra apportare grandi novità. Tuttavia, dato che da ora sarà più semplice effettuare l'aggiornamento, è lecito immaginare che ci sarà una maggiore frequenza degli stessi (e magari qualche novità in più).

