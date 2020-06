Xiaomi Mi Bunny Children Watch 4C: arriva la versione compatta dello smartwatch per bambini

Xiaomi, quando dice di pensare ad ogni tipo di utente, intende proprio tutti i tipi di utenti. Come possono essere i bambini, sempre più immersi nella tecnologia e desiderosi di avere anche loro gadget tecnologici che vadano oltre smartphone e console per videogiochi. Ecco che Xiaomi Mi Bunny Children Watch 4C (di cui vi anticipammo il debutto qualche giorno fa), la versione compatta del Watch 4, potrebbe fare al caso dei più piccoli.

Xiaomi Mi Bunny Children Watch 4C: IPX8, 4G e supporto AI

Andando a leggere le caratteristiche di questo nuovo smartwatch per bambini, notiamo come il Watch 4C sia una versione effettivamente più compatta ed economica del predecessore. Infatti, il display è da soli 1.3″, rispetto agli 1.7″ del Watch 4. Non manca la fotocamera, che scende a 2 MP (nel fratello maggiore è da 5 MP e tra l'altro era doppia) e la certificazione IPX8, migliorata rispetto alla IPX7 dei modelli più costosi.

Per quanto riguarda le connessioni, troviamo il 4G invece che del 5G, ma è comunque possibile fare chiamate in Wi-Fi. Per le funzioni software, è possibile svolgere alcune attività con l'assistente vocale XiaoAI. Sono presenti inoltre alcune attività basate sul fitness ed anche funzioni GPS ed il tasto SOS. I genitori possono gestire anche la soglia dei pagamenti tramite smartwatch.

Xiaomi Mi Bunny Children Watch 4C arriva in Cina ad un prezzo comunque interessante di 399 yuan (circa 50€), che è meno della metà del costo del maggiore Watch 4.

