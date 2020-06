Nonostante il corposo confronto pubblicato dalla stessa compagnia cinese (che trovate qui) il debutto ufficiale della nuova Xiaomi Mi Band 5 si è tenuto oggi, 11 giugno, nel corso di un evento online. L'azienda ha finalmente alzato il sipario sulla nuova smartband – anche se abbiamo avuto una montagna di anticipazioni nei giorni scorsi – svelandone tutte le caratteristiche, il prezzo di vendita e la disponibilità in patria!

Xiaomi Mi Band 5 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova smartband

Design e caratteristiche

Proprio come visto anche dai teaser, la Xiaomi Mi Band 5 ricalca lo stile della precedente Mi Band 4, mantenendo un corpo estraibile dal cinturino (in silicone morbido e in varie colorazioni). A questo giro cambia il display, il 20% più grande della precedente generazione: si tratta di un pannello AMOLED a colori da 1.2 pollici. Altra novità riguarda la ricarica magnetica: infatti sarà possibile agganciare il pin direttamente sul retro della smartband, senza la necessità di staccare la capsula dal cinturino.

Novità sul versante fitness e salute

Non manca il classico monitoraggio del sonno (anche fase REM) e dell'attività cardiaca. Introdotta anche la funzione PAI (Personal Activity Intelligence), a sottolineare ulteriormente la sua anima sportiva.

Torna nuovamente la possibilità di immergere il dispositivo fino a 5 ATM, così come le classiche modalità sportive. A questa vanno ad aggiungersi delle nuove e il numero totale sale ad 11 (ci sono anche yoga, basket, tennis, ping pong e tanti altri sport). Presente anche una funzione per la salute ed il benessere femminile.

I miglioramenti investono il software a 360°, con la possibilità di utilizzare la smartband come pulsante di scatto per la fotocamera dello smartphone a cui è agganciata. Altra novità riguarda le watch faces: ora sono disponibili di base (tramite Mi Fit) anche quelle animate, con un vasto assortimento proveniente da personaggi di anime e cartoni.

Connettività

Ovviamente il pacchetto connettività non è da meno, grazie al Bluetooth 5.0 LE, il supporto NFC e la possibilità di interfacciarsi con l'assistente vocale proprietario XiaoAI (solo in cinese). Al momento mancano dettagli circa la variante Global e la possibilità di usufruire di un assistente “occidentale”: in questo caso dovremo attendere l'ufficialità alle nostre latitudini.

Xiaomi Mi Band 5 ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il prezzo della Xiaomi Mi Band 5 è di 189 yuan, circa 23€ al cambio attuale: un prezzo super accessibile anche se si tratta della variante base. Per quanto riguarda la versione NFC si sale a 229 yuan, circa 28€. Le vendite in patria partiranno il 18 giugno mentre per quanto riguarda noi occidentali, vari store hanno già dato il via ai preorder (qui trovate tutti i dettagli).

